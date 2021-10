To uheld på henholdsvis Amager og i Vanløse skabte onsdag eftermiddag udfordringer i trafikken.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Første uheld skete på Vejlands Allé i retning fra Amager mod Sjællandsbroen kort før Artillerivej.

»Nogle biler holder for rødt lys, og så kommer der en bil bagfra, som ikke er opmærksom. Det er et klassisk harmonikasammenstød,« fortæller Henrik Brix, der er vagthavende ved Københavns Politi.

Et færdelsuheld i Vanløse skabte tidligere trafikale problemer. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Et færdelsuheld i Vanløse skabte tidligere trafikale problemer. Foto: presse-fotos.dk

Det medførte tæt trafik, da der kun var et spor farbart. Der var ingen tilskadekomne, men Københavns Politi oplyser, at den en person klagede over nakkesmerter, og derfor er sendt en tur på skadestuen.

Senere skete endnu et færdselsuheld. Men denne gang på Sallingvej i Vanløse.

»Der er tale om fem biler, der er kørt sammen. Hvordan det er sket, ved vi ikke, men det har naturligvis givet en del trafikale problemer,« oplyser Henrik Brix.

Heller ikke her var der nogen tilskadekomne og der er åbent for trafik igen.