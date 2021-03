Onsdag er der sket to uheld på Storebæltsbroen.

Det oplyser DR P4 Trafik København & Sjælland på Twitter.

Begge uheld er sket i retningen mod Sjælland – et før og et efter betalingsanlægget, lyder det.

Meldingen er, at der er åben for trafik. Højre spor er dog spærret i retningen mod Sjælland, men der er for nu ingen meldinger om kødannelse.

Opdateres...