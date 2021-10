Der er ikke meget efterårsferie over vejarbejdet i Odense i år.

I løbet af ferien bliver to trafikerede veje nemlig spærret for al trafik i forbindelse med vejarbejde. Bilister er derfor nødsaget til at søge alternative ruter i perioden for afspærringerne.

Så hvis du og familien har planer om at tage ind til Odense eller måske ud af Odense i løbet af ferien, så er det måske en meget god idé at undgå at planlægge ruten ad Dalumvej eller Østerbro.

Det er nemlig de to veje, som bliver berørt af vejarbejde.

Dalumvej kommer fra 22. oktober til og med 24. oktober til at være spærret ved Solvej/Thordahls Allé.

Dette sker, fordi Vandcenter Syd skal lave kloakarbejde på stedet. Arbejdet med kloakken går faktisk allerede i gang onsdag, men først fredag bliver vejen altså spærret helt, og bilister bliver ledt ud på en omkørsel.

På Østerbro i krydset ved Grønlandsgade bliver der spærret fra onsdag 20. oktober klokken 7 om morgenen og frem til fredag 22. oktober frem til sidst på eftermiddagen.

Også her skal Vandcenter Syd arbejde med kloakkerne. Bilister kan dog stadig her køre ind mod byen ad Østerbro.