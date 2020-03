Et solouheld resulterede lørdag eftermiddag i, at to personer måtte på sygehuset.

Uheldet skete på E45 i sydgående retning.

Det oplyser vagthavende ved Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Lige efter Limfjordstunnelen kørte føreren af bilen ind i autoværnet mellem afkørsel 23 og 24 ved Øster Uttrupvej.

De to personer i bilen blev efter uheldet kørt til tjek på sygehuset.

Uheldet spærrede kortvarigt for trafikken.

Der er dog ryddet op igen, og trafikken kører som normalt.

Kun en bil var involveret i ulykken.