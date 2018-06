Jernbaneoverskæringen, hvor to personer tirsdag mistede livet, skulle efter planen have været nedlagt.

’Banedanmark skal i perioden fra december 2012 til maj 2017 nedlægge de usikrede overkørsler på strækningen mellem Esbjerg og Struer,’ fremgår det af en artikel på Banedanmarks hjemmeside, der er dateret juni 2017.

Ulykkesstedet er placeret på netop den strækning. Derfor har B.T. tirsdag aften forsøgt at få svar på, hvorfor projektet på strækningen tilsyneladende ikke er blevet gennemført efter planen.

’Det er sat til lukning i 2019,’ svarer Banedanmark ultrakort i en mail til B.T., uden at give en forklaring på, hvorfor det ikke stemmer overens med oplysningerne på deres egen hjemmeside.

Af Banedanmarks hjemmeside fremgår det, at usikrede overkørsler på strækningen mellem Esbjerg og Struer skulle nedlægges i perioden december 2012 til maj 2017.

Ulykken tirsdag eftermiddag skete ved Vardevej, der krydser jernbanen mellem Sig og Tistrup på den pågældende strækning mellem Esbjerg og Struer.

En minibus blev påkørt af toget, og de to personer i minibussen – en 80-årig kvinde og en 55-årig mand – omkom i ulykken.

Jernbaneoverskæringen er ubevogtet - altså uden en bom, og er af Banedanmark blevet klassificeret som 'usikret' og skulle nedlægges. Det bekræfter Christopher Mortensen, presserådgiver hos Banedanmark, over for TV SYD.

Trafikdirektøren i Banedanmark, Peter Svendsen, slår dog fast, at ’den danske jernbane er en af de mest sikre i Europa’.

’Det er heldigvis yderst sjældent, at vi er vidner til dødsfald ved jernbanen. Netop derfor er det så tragisk og meningsløst, når det sker. Vi er dybt berørte, og vores tanker går til de dræbtes familier og kære,’ siger han i en pressemeddelelse.

Men det er ikke første gang, at ubevogtede jernbaneoverskæringer i Danmark koster menneskeliv.

I 2014 mistede en yngre mand livet, da hans bil bliver ramt af et tog på Thybanen.

I 2013 omkom en far og hans to teenagebørn, da deres bil blev påkørt af et tog ved Vinderup mellem Struer og Skive.

Samme år mistede en 14-årig dreng livet, da han kom kørende på sin cykel og blev ramt af et tog i Snekkersten i Nordsjælland.

Det er blot nogle af de senere års ulykker i farlige jernbaneoverskæringer.

I forbindelse med vedtagelsen af ’En grøn transportpolitik’ i 2009 blev det da også besluttet, at de ubevogtede overkørsler skulle sikres eller nedlægges for at øge sikkerheden på jernbanen.

Tidsplanen for strækningen Esbjerg - Struer ifølge Banedanmarks hjemmeside.

Pr. 1. januar 2018 er 139 af i alt 570 overkørsler ikke elektronisk sikret, står der på Banedanmarks hjemmeside, hvor det også fremgår, at ’det er Banedanmarks mål i al væsentlighed at fjerne eller sikre samtlige usikrede overkørsler i Danmark inden udgangen af 2018.’

Et projekt der tilsyneladende ikke er så ligetil.

Så sent som i sidste uge bebudede transportminister Ole Birk Olesen (LA) ifølge dr.dk arbejdet med at lukke en overkørsel nord for Ribe indstillet, indtil der er holdt et møde i transportudvalget 21. juni.

Det sker efter, at vrede borgere i flere dage havde blokeret overkørslen. Borgerne er stærkt utilfredse med lukningen, som de ifølge TV Syd siger, vil genere dem voldsomt i deres daglige gøremål. De tvinges ud på kilometerlange omveje, og landmænd skal ud på en stærkt trafikerede hovedvej med deres store maskiner.