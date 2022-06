Lyt til artiklen

To personer på en motorcykel er i høj fart ramt sammen med en bil.

Ulykken sket lidt over midtnat på Gl. Nykøbingvej syd for Nykøbing Sjælland på den vestlige del af Sjælland.

Den ene af personerne er fløjet til Rigshospitalet, mens den anden er kørt på Holbæk Sygehus.

»Motorcyklen kørte imed høj hastighed, da den kørte sammen med en bil. Begge personer er nu på hospitalet, men de meldes uden for livsfare. Vi har haft teknikere ude for at undersøge nærmere, hvad der er sket,« siger Lasse Jensen, der er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.