To lastbiler er kørt sammen på Rute 26 Århusvej syd for Viborg i det politiet kalder en 'alvorlig færdselsulykke'.

»Begge chaufførerne er kørt til tjek på hospitalet,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ralf Høgedal.

»Umiddelbart så det ikke ud til, at de var kommet noget alvorligt til, men det er altid svært at sige om, der kan være indre skader,« fortsætter han.

Politiet blev alarmeret om ulykken via 112 klokken 09.24. Politi, redningsmandskab og vejhjælp er på stedet.

Foto: Peter Erfurt/Byrd Vis mere Foto: Peter Erfurt/Byrd

Ulykken skete mellem frakørsel Højbjerg og frakørsel mod Tange i retning mod Århus.

Århusvej er fuldstændig spærret på ulykkesstedet.

»Det kan godt tage et stykke tid, før vi kan genåbne for trafikken. Det skyldes dels, at ulykken var alvorlig og dels, at den involverede lastbiler, hvilket besværliggør oprydningsarbejdet,« siger vagtchefen.

Vejdirektoratet oplyste tidligere, at oprydningsarbejdet ville være overstået i løbet af formiddagen.

Men omkring klokken 10.50 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at oprydningen kommer til at tage mindst fire timer. Det vil sige, at man først er færdig tirsdag eftermiddag.