To personer blev torsdag eftermiddag tilset af politi og ambulance.

Det blev de da de kort forinden var blevet påkørt af en personbil.

Det bekræfter Østjyllands Politi til B.T.

Ifølge politiets oplysninger var de to personer var løbet ud på vejen, selvom der var rødt, for at nå en bus.

»De er løbet over vejen formentlig ved et fodgængerfelt. Her overser de en personbil, der kører ind i dem med lav hastighed,« forklarer vagtchef Lars Bisgaard.

Politiet fik anmeldelsen omkring kokken 11.30 og det skete mellem Åby Ringvej og Silkeborgvej.

»En har fået en skramme måske et mindre brud. Den anden har fået en flænge på benet,« forlyder det.

Der var tale om en mand i 20erne, der kørte bilen, og han har umiddelbart ikke gjort noget galt.

Sagen skal nu vurderes om der er nogen som skal have en bøde for ikke at overholde færdselsloven.