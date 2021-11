Fredag eftermiddag er der sket et færdselsuheld på Vesterbrogade ved H.C. Andersens Boulevard.

Her er to busser kørt sammen.

Det bekræfter den presseansvarlige fra Københavns Politi overfor B.T.

»Vi fik en anmeldelse klokken 14.54 om, at to busser var kørt sammen ved et busstoppested.«

Der er ingen tilskadekommne i forbindelse med uheldet, men det skaber trafikale udfordringer ved de omkringliggende veje.

»Der er lidt kaos i området ved Vesterbrogade og H.C. Andersens Boulevard, fordi der er afspærret,« oplyser Københavns Politi.

Politi- og redningsmandskab er på stedet.

B.T. følger sagen.