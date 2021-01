Østjyllands Politi blev torsdag kaldt ud til et alvorligt trafikuheld, hvor to biler var kørt frontalt sammen.

I den ene bil sad der to børn. Det bekræfter vagthavende Flemming Lau overfor B.T. ved 19.00-tiden.

»Vi får en anmeldelse klokken 17.15 omkring, der er sket i uheld på Aarhusvej ved noget, der hedder Følle mellem Rønde og Aarhus,« siger han og fortsætter:

»Der er to biler, som er kørt sammen, fordi det ene køretøj af ukendte årsager havner i den modsatte vejbane. I den ene bil sidder der to børn.«

Flemming Lau kan heldigvis fortælle, at ingen af de involverede i uheldet er kommet slemt til skade.

»Der er ingen alvorlige personskader. Børnene blev kørt til tjek på sygehuset for en sikkerheds skyld, men de slap med skrækken.«

Østjyllands Politi kunne efterfølgende konkludere skade på bilerne samt lidt olieudslip, som de måtte fjerne.

Flemming Lau siger, at ordensmagten ikke har haft et grundlag for at tilbageholde nogle af de involverede personer. Han tilføjer, at de ikke med sikkerhed ved, hvor mange der sad i de to køretøj.

Nu skal Østjyllands Politi undersøge, hvorfor den ene bil endte i den forkerte vejbane.