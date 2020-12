To biler er tidligt tirsdag morgen kørt sammen i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket ved Hjertingvej/Grådybet i byen.

I et tidligre tweet forlød det fra politiet, at en lastbil også var impliceret, men det viser sig ikke at være korrekt.

Ved færdselsuheldet i Esbjerg var der tale om sammenstød mellem 2 biler, ingen lastbil impliceret i uheldet. Lysreguleringen ude af drift.///Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 22, 2020

'Lysreguleringen ude af drift,' oplyser politiet.

Derudover har politiet på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger.

B.T. følger sagen.