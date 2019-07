Føreren af en personbil er tilsyneladende forduftet efter et større motorvejsuheld lørdag eftermiddag.

På E47 Motorring 3 fra Lyngby mod Avedøre ved Rødovre var to biler involveret i et uheld, men den ene fører mangler.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

»Vi mangler føreren af den ene bil, men lige nu skal vi først og fremmest have bilerne væk fra kørebanerne,« siger vagtchef Thomas Christensen.

Han tilføjer, at der ikke er tale om personskade i forbindelse med uheldet.

Det er heller ikke sådan, at føreren af den ene af de to biler har valgt at flygte ved at køre videre. For bilen står stadig på uheldsstedet.

Mere kan Københavns Vestegns Politi ikke sige om situationen. De forventer at arbejde på stedet indtil cirka klokken 14.15.

Der er fortsat kun et enkelt spor åbent, og det skaber mindre kødannelse, som ifølge Vejdirektoratet strækker sig over en til to kilometer.