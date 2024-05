Opdatering: Politiet oplyser, at man har åbnet for et spor – og man opfordrer bilister til at køre hensynsfuldt forbi.

To biler har lørdag sen eftermiddag været involveret i en ulykke på Storstrømsbroen.

Det betyder, at broen er lukket, og der er således spærret for trafik i begge retninger.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på X.

»Politiet er fremme og har spærret for trafikken i begge retninger. Ingen melding om personskade. Find om muligt en anden rute,« skriver politiet.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikken bliver genåbnet i løbet af aftenen.

B.T. følger sagen.