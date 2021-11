Tidligt tirsdag morgen inden solen var stået op besluttede et rådyr sig for at løbe over vejen på Assensvej sydvest for Odense.

Og det resulterede i et voldsomt uheld mellem to biler.

Begge biler begav sig nemlig ud i større undvigelsesmanøvre for at redde rådyrets liv, og endte i den forbindelse i hver sin rabat. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

»De to biler er kørt mod hinanden i hver sin side af vejen, da rådyret besluttede sig for at løbe over. Begge endte med at forulykke i hver sin rabat,« siger vagtchefen.

Fyns Politi modtog anmeldelsen om uheldet, der synede voldsomt, klokken 06:06. Heldigvis bød uheldet ikke på andet end materielle skader.

»Begge biler er efter uheldet godt medtagede, men der skete ingen personskade i forbindelse med ulykken,« siger Milan Holck Nielsen.

Ingen kom til skade som følge af uheldet - heller ikke rådyret. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Ingen kom til skade som følge af uheldet - heller ikke rådyret. Foto: Presse-fotos.dk.

Og heldigvis slap også rådyret fra stedet uskadt, oplyser vagtchefen.

Uheldet gav tidligt tirsdag morgen en del kø på rute 313, men efter oprydningsarbejdet var afsluttet på stedet, glider trafikken igen ganske upåklageligt.