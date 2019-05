Titusindvis af danskere risikerer at blive ramt af store forsinkelser, når de inden længe rejser på sommerferie.

Kombinationen af strejker, mangel på flyveledere og trængsel i luftrummet på grund af mange rejsende kan føre til lange ventetider i lufthavnen – og længere rejsetid.

Allerede sidste sommer var den gal, og både flyselskaberne og lufthavnene frygter, at det bliver endnu værre i år, skriver Finans.

Alene i Københavns Lufthavn kan mere end hver tredje afgang blive forsinket, når ferietrafikken er på sit højeste i juli og starten af august, vurderer den danske flyvekontroltjeneste Naviair.

Et stort irritationsmoment for de mange rejselystne danskere, som må væbne sig med tålmodighed, før de ankommer til sydens sol.

Men også en katastrofe for luftfartsindustrien.

Både lufthavnene og flyselskaberne taber penge, når de bliver ramt af forsinkelser. Mange penge.

Flyselskaberne, som i forvejen er hårdt trængte på grund af hård konkurrence, priskrig og høje brændstofpriser, har ekstra omkostninger på omkring 750 kroner pr. minuts forsinkelse.

Arkivfoto af kø i Københavns lufthavn, Kastrup. Vi danskere må forvente både kø og forsinkelser, når feriesæsonen rammer i juli og august. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Vis mere Arkivfoto af kø i Københavns lufthavn, Kastrup. Vi danskere må forvente både kø og forsinkelser, når feriesæsonen rammer i juli og august. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

Sidste år blev flyene over Europa forsinket med i alt 19 millioner minutter, mens de var i luften, så luftfartsselskabernes samlede tab kan opgøres i milliarder af kroner.

Også lufthavnene får en ekstraregning på grund af de højere omkostninger til personale, forsinkelserne medfører.

»Flyselskaberne, lufthavnene og Naviair gør, hvad vi kan for at indhente den tid, flyene taber i luftrummet over Mellemeuropa. Men forsinkelserne rammer os som en dominoeffekt her i Danmark,« siger Carsten Fich, administrerende direktør i Naviair.

Forventningen om de mange forsinkelser skyldes flere faktorer.

Dels er der mangel på flyveledere. Dels udsigten til flere strejker blandt lufthavnspersonalet i det centrale Europa på grund af krav om bedre arbejdsvilkår og højere løn.

Og dels at flytrafikken nu er blevet så tæt, at mange fly i spidsbelastningsperioderne om sommeren må tage en omvej til deres destination.

Flyselskaberne og lufthavnene kræver, at EU gør noget ved problemet, men en løsning ligger ikke ligefor.

Derfor må du nok indstille dig på, at der er en reel risiko for forsinkelser, når du skal på ferie til sommer.