Et større uheld har fundet sted på E45-motorvejen i nordgående retning mellem frakørsel 62 Kolding Ø og 63 Bramdrupdam.

Motorvejen har ét spor farbart i nordgående retning.

Politiet er til stede.

»Ti biler er kørt sammen. Tre ambulancer og en lægebil på stedet. Vi ankommer fem minutter efter. Der er ikke alvorlig personskade,« siger vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi.

Der er ét spor farbart nu, men uheldet har skabt »massiv kø« på motorvejen, oplyser vagtchefen.

Vagtchefen fortæller desuden, at der siden er fundet to andre uheld til stede på E45-motorvejen, men at han ikke har status på disse.