Der er i øjeblikket tekniske problemer hos DSB.

Problemerne påvirker flere systemer – herunder DSB app, DSB.dk og billetautomaterne.

Det oplyer DSB.

»Vi oplever i øjeblikket fejl på vores systemer. Skal du rejse her og nu, anbefaler vi køb i DSB 7-Eleven/DSB Salg & Service eller check ind via Rejsekort,« lyder det.

»Vi arbejder på at løse fejlen.«

Vi oplever i øjeblikket fejl på vores systemer.



Påvirkede systemer: DSB app, https://t.co/1bLtvMA5M5 og billetautomater



Skal du rejse her og nu, anbefaler vi køb i DSB 7-Eleven/DSB Salg & Service eller check ind via Rejsekort. Vi arbejder på at løse fejlen. https://t.co/od2Acc9yZ7 — DSB (@omDSB) April 27, 2021

B.T. følger sagen.