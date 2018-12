Taxiselskabet 4x27 tager nu konsekvensen af den seneste tids polemik og dårlige juletrafik.

De vælger ganske enkelt at lade være med at hæve priserne nytårsaften, hvilket de ellers havde proklameret.

»Vi må konstatere, at kunderne simpelthen ikke vil betale de priser, vi er gået ud med for juledagene og nytåret,« siger direktør i Taxi 4x27, Thomas RB Petersen, i en pressemeddelelse.

Taxi 4x27 er det selskab i Danmark, der valgte at hæve deres priser allermest i juledagene og til nytår.

Så dyrt er det at køre i Taxi til jul og nytår Dantaxi 4x48, Taxa 4x35 og Taxi 4x27 er de tre største taxaselskaber i Danmark, og de har alle valgt at tage imod den nye taxalovs mulighed for at sætte priserne op på såkaldte 'særdage'. Så meget koster de tre selskaber at køre med, hvis du prajer en taxi (ikke storvogn) på gaden mellem 24-26. december eller de to nytårsdage. Under hvert taxiselskab er prisen sammenlignet med selskabets normale pris under helligdage. Taxa 4x35: Normalpris helligdage: Starttakst: 50 kroner

Kilometertakst: 13 kroner pr. kilometer

Minutpris: 5,5 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 85 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Taxi 4x27: Normalpris helligdage: Starttakst: 3 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 7,5 kroner pr. minut Pris til jul + nytår - inden de i København vil give 50 pct. rabat: Starttakst: 135 kroner

Kilometertakst: 25,50 kroner pr. kilometer

Minutpris: 11,25 kroner pr. minut Dantaxi 4x48: Normalpris helligdage: Starttakst: 39 kroner

Kilometertakst: 17 kroner pr. kilometer

Minutpris: 3,35 kroner pr. minut Pris til jul + nytår: Starttakst: 49 kroner

Kilometertakst: 20 kroner pr. kilometer

​Minutpris: 8,33 kroner pr. minut

Du skulle nemlig betale intet mindre end 135 kroner for bare at sætte dig ind i en taxa på gaden.

Det er regler i den nye taxilov, der giver taxiselskaberne mulighed for at fastsætte særlige priser på bestemte dage (24.-26. december, 31. december og 1. januar), og den bold har Taxa 4x35, Taxi 4x27 og flere andre grebet med glæde.

Men nu vender Taxi 4x27 på en tallerken, efter de højere priser fik flere kunder til at brokke sig på de sociale medier, efter de sad med kvitteringer på taxiture, hvis priser var mere end fordoblet og tredoblet end normalt.

For Taxi 4x27 var det kun i København, at priserne var skruet gevaldigt i vejret i helligdagene, og derfor er det kun her, at priserne bliver sænket.

Konkret kalder Thomas RB Petersen de lavere priser for et ‘udsalg’.

»Vi kan ikke nå at ændre selve taximeterets takster, så vi kører med de forhøjede priser, men føreren skal trække 50 pct. fra i rabat, når han oplyser prisen og kunden skal betale. Rabatten kommer til at stå på dørene af vores biler, så det bliver tydeligt for enhver,« siger Thomas RB Petersen.

Hvorvidt de andre selskaber, som hævede deres priser i juledagene og til nytår, vil følge trop og sænke deres priser til almindelig helligdags-takst, vides endnu ikke.