»Så sæt dog farten ned, og hold afstand.«

Så kort og præcis lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands Politi torsdag formiddag efter en morgen med flere uheld i myldretidstrafikken.

Hele fem uheld havde vagtchef Jens Claumarch indtil videre registreret, da B.T. fangede ham på telefonen kort før klokken ti.

Vagtchefen er ikke et øjeblik i tvivl om årsagen.

»Tåge. For høj hastighed. Manglende afstand og uopmærksomhed,« siger han og fortæller, at det har været særligt galt omkring Herning.

Tre af morgenens uheld skete på Herningmotorvejen ved erhvervsområdet HI-Park. På Holstebromotorvejen lidt længere mod nord har der været et enkelt uheld, og endelige har der også været et uheld på landevejen Rute 12 ved Sunds.

I forbindelse med det seneste uheld på Herningmotorvejen kørte en bil ind i en skiltevogn, hvorefter en efterfølgende bil kom bragende op bag i den forulykkede bil. Det scenario er et typisk eksempel på problemet, påpeger Jens Claumarch:

Sigtbarheden i regionen har mange steder været på under 100 meter, men det har alt for få bilister taget hensyn til, mener vagtchefen.

»Folk holder ikke afstand og kører alt for stærkt. Når man nu hører i en af de mange vejrudsigter, at der er varsel om tæt tåge, så bliver man altså nødt til at køre hjemmefra i bedre tid, for man kan ikke kører med samme hastighed, når man ikke kan se noget,« siger han med henvisning til det varsel om tæt tåge, DMI udsendte for især Midt-, Vest- og Nordjylland torsdag morgen.

»Der er ingen af os, der har supermandskræfter og kan se gennem tåge,« tilføjer han.

I forbindelse med et af uheldene er der melding om mulig personskade, men ellers er det kun materielle skader, forsinkelser og bøvl og besvær, der har været følgerne af uopmærksomheden.

Vagtchefen frygter dog, at det kan gå meget værre.

»Der er tale om blikskader indtil videre, men kollegerne ude på uheldsstederne fortæller, at de flere gange har måtte springe for livet, fordi folk bare høvler forbi i høj fart, selv om de kan se, at der holder redningskøretøjer.«

»Folk har simpelthen ikke respekt for, at der holder en politibil eller en ambulance og sætte ikke farten ned. Så sæt for pokker farten ned. Vi vil også gerne hjem til vores familie i aften,« siger Jens Claumarch.