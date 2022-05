Man må ikke løbe på motorvejen i Danmark.

Men den regel var tilsyneladende ikke gået op for en 52-årig mand fra Sydafrika, der er på besøg i Aalborg.

Torsdag morgen omkring klokken 7 fik politiet nemlig anmeldelser om en mand, der løb gennem Limfjordstunnelen.

»Vi fik flere anmeldelser om manden, der løb i det sydgående rør i tunnelen,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

Limfjordstunnelen set fra nordsiden. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger Vis mere Limfjordstunnelen set fra nordsiden. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

Politiet sendte patruljer til stedet, hvor de fik stoppet den lettere forvirrede kondiløber på motorvejen kort efter tunnelen.

»Vi tog ham med i bilen og kørte ham ind på det hotel, hvor han bor, så vi kunne finde ud af, hvem han er. Det viser sig, at han bare er på besøg heroppe,« siger vagtchefen.

Den 52-årige sydafrikaner var ude på en morgenløbetur, hvor han først løb over Limfjordsbroen i Aalborg. Herefter løb han ud gennem Nørresundby og satte så igen kursen ind mod Aalborg.

»Han kunne se på sit GPS-ur, at der var en forbindelse over fjorden. Han har forklaret, han troede det var en bro, men da han kom frem kunne han se, det var en motorvejstunnel. Han vælger så alligevel at løbe i gennem den,« siger vagtchefen.

Kondiløberen blev hverken sigtet eller fik en bøde for forseelsen. Han fik derimod en kort lektion fra politiet i, at man ikke må løbe på motorvejen.

Mandens alternative løberute gav ikke nogen uheld på motorvejen.

»Men det har alligevel givet lidt stop i trafikken, da vi var nødt til at sænke hastighedsbegrænsningen,« lyder det fra vagtchefen.