Hvis du tager toget over Øresund, skal du muligvis finde en alternativ rute i næste uge.

Fagforening for svenske lokomotivførere varsler strejke, og det kan påvirke tusindvis af rejsende på begge sider af sundet.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

En konflikt mellem fagforeningen Seko og Almega Tågföretagen (branche- og arbejdsgiverorganisation for togselskaberne, red.) har fået Seko til at varsle strejke for deres 1.200 medlemmer, herunder de lokomotivførere, der kører Øresundstoget til og fra Danmark.

Konflikten udspringer især af, at fagforeningen mener, at arbejdsvilkårene for lokomotivførerne er for ringe – især i forhold til skæve vagtplaner.

»Det er nu på høje tid til, at vores modpart forstår, at man skal give vores medlemmer bedre vilkår, når det handler om at planlægge sit liv,« siger Gabriella Lavecchia, forbundsformand i Seko, i en pressemeddelelse.

»Vores medlemmer skal, som alle andre, kunne få hverdagen til at fungere, og det kan man ikke i dag. Vi skal have stoppet personaleflugten.«

Seko har varslet strejke fra mandag klokken 15.00.