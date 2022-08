Lyt til artiklen

En gruppe nordsjællandske cyklister oplever ofte at blive overhalet af vrede bilister.

Derfor har Per Elvang Søndergaard fra cykelklubben Hjortekærs Gamle Bukke taget initiativ til et borgerforslag om, at der skal holdes 1,5 meters afstand mellem cyklister og biler, skriver jp.dk.

I dag står der blot i færdselsloven, at der skal holdes tilstrækkelig afstand.

»Vi ved godt, at det måske tager 20-30 sekunder ekstra at overhale vores gruppe, men meget ofte bliver folk sure og ræser forbi, lige ind foran os, og så får vi et strint med sprinklervæsken. Det ender med, at nogen bliver ramt og kommer alvorligt til skade,« siger Per Elvang Søndergaard til jp.dk.

I alt har 52 cyklister mistet livet på landevejene fra 2016 til 2020, skriver Ritzau.

Heraf blev 17 cyklister dræbt, da de blev påkørt bagfra.

Transportminister Trine Bramsen (S) bakker da også om, at der lovgives om, hvor lang afstand bilister skal holde til cyklister på landeveje.

»Det handler om at få klare regler, så både bilister og cyklister ved, hvordan de skal begå sig i trafikken, hvor stor afstand der skal være mellem dem, og hvad man kan forvente af de andre,« sagde Trine Bramsen lørdag til Ritzau.