Rigspolitiet har også bidt mærke i, at danske vognmænd efter eget udsagn vil lukke landet på mandag.

I et skriftligt svar til B.T. fortæller politiet således, at man forbereder sig og er i dialog med relevante aktører.

Det er en gruppe, der kalder sig Vejskatskomitéen, som koordinerer trafiklammelsen. Gruppen er utilfreds med en vejafgift, der skal indføres fra 2025.

Konkret ønsker medlemmene at få »spærret alle motorvejstilkørsler i hele landet,« lyder det i et dokument, gruppen har delt på Facebook.

Talsperson Christian Vestergaard fra den sjællandske del af gruppen bekræfter overfor B.T., at man har været i kontakt med politiet i forbindelse med demonstrationerne.

Han fortæller, at så mange motorvejstilkørsler som muligt mod København vil være blokeret af lastbiler, der holder i en svingbane eller på selve tilkørslen.

Det vil dog være muligt at »åbne op«, så der kan komme eksempelvis udrykningskørertøjer igennem, siger han.

»Det er den melding, vi har givet ud til de vognmænd, der ønsker at demonstrere på de enkelte afkørsler.«

Gruppen overlader det til de enkelte vognmænd at lave et system, der gør det muligt, siger han.

Har I, der arrangerer demonstrationen, fuld tiltro til, at de kan varetage det ansvar?

»Det har vi i den grad.«

Ved du, hvor lang tid det tager at starte og rykke en parkeret lastbil for en ambulance, hvis der måske også holder biler i kø?

»Det er fuldstændig ligesom en personbil. Du drejer nøglen, sætter den i gear, og så flytter den sig.«

Har I medregnet med, at der måske vil være biler, der holder i kø, som også blokerer vejen, fordi de ikke kan komme forbi jer?

»Der har Brand & Redning været ude med instrukser om, hvordan man skal lave denne udrykningskorridor.«

Det er så noget, alle bilerne skal være involveret i?

»Ja.«

Over 200 lastbiler vil ifølge Christian Vestergaard deltage i demonstrationen på Sjælland mandag. Han har ikke et tal for hele landet, siger han.

De har ikke tænkt sig at fjerne sig, før skatteminister Jeppe Bruus (S) sløjfer regeringens kommende vejafgift for lastbiler, siger talsmanden, som selv har tænkt sig at deltage i demonstrationen.

Den kilometerbaserede vejafgift betyder, at en lastbil, der kører på benzin eller diesel, i gennemsnit skal betale 1,30 kroner per kilometer.

B.T. har ikke kunnet få en opfølgende kommentar fra Rigspolitiet onsdag aften.