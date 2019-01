Et 90 meter langt fragtskib er søndag eftermiddag stødt på grund nord for Øresundstunnelen i København.

Det skriver Forsvaret på Twitter.

Det 90 meter lange fragtskib, Alexander Tvardoskiy, er stødt på grund lige nord for Øresundstunnelen. Skibet er på vej til UK med træ. Der er ikke umiddelbart risiko for forurening. Skibet er tilbageholdt til det kan blive undersøgt. @forsvardk har skib og helikopter i området. pic.twitter.com/996xvUkO8v — Forsvaret (@forsvaretdk) 20. januar 2019

Der er tale om et skib indregistreret på Cook Øerne i New Zealand, der var på vej mod Storbritannien med en sending træ. Skibet har befundet sig på samme position i lidt over en time.

Kl. 13.37 kunne forsvaret fortælle, at fragtskibet var fri af bunden, hvorfra det nu sejler til ankerplads. Derfra vil det blive undersøgt.

Forsvaret oplyser samtidig, at der ikke umiddelbart er nogen risiko for forurening i forlængelse af sammenstødet.

Forsvaret er derfor til stede i området med både skib og helikopter.