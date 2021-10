Hele natten har vinden rusket godt og grundigt, og fredag morgen er ingen undtagelse.

Derfor gælder det også om at være opmærksom i trafikken – særligt hvis du skal fra Odense mod Sjælland. På Storebæltsbroen frarådes nemlig kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Du kan også godt lægge et par ekstra minutter til din samlede rejsetid, hvis du skal over broen. Hastighedsgrænsen er nemlig blevet sat ned til 80 kilometer i timen. Det oplyser Sund & Bælt på deres hjemmeside.

Og den lavere hastighedsgrænse samt den begrænsede kørsel med vindfølsomme køretøjer på broen ser først ud til at blive ophævet igen fredag klokken 16:00.

Så hvis du altså havde planer om at køre over broen med din campingvogn, i din lastbil med en meget let last, i en bus eller i en varebil, så kan det godt være, at du lige skal tænke dig om en ekstra gang.

Spørger man vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut Lars Henriksen, så er det da også fredag blevet ægte efterår – og det betyder mere blæst.

»Vinden bliver jævn til hård. Ved kysterne op til kuling og med kraftige vindstød. Altså rigtig efterår,« siger han.

Også natten til torsdag blev vindfølsomme køretøjer på Storebælt frarådet. Det blev dog ophævet igen tidligt torsdag morgen.