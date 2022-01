Forsinkelser, aflysninger, problemer med frost og sammenstød med personbiler.

Det er nok dér, manges tanker bliver ledt hen, når man tænker på Aarhus Letbane.

Det er nemlig ikke altid kørt glidende for Aarhus Letbane, siden den meldte sin ankomst til smilets by i 2017. Målsætningen var ellers helt fra start, at letbanen skulle være både pålidelig og rettidig.

Senest har flere passagerer sukket dybt over, at der mandag 3. januar til 10. marts ikke er nogen kørsel mellem letbanens linje 1 mellem Aarhus H og Lystrup grundet sporarbejde.

»Det er lang tid med to måneder, hvor den ikke kører. Det er super ærgerligt, og det er bare vand på møllen med, at letbanen er ustabil og ikke fungerer,« sagde passager Frederik Ankjær Normann Pedersen til B.T. tidligere på måneden.

Men netop de to nøgleord 'pålidelighed og rettidighed' skruer Aarhus Letbane nu endnu mere op for, skriver de i en pressemeddelelse. De hæver nemlig nu målsætningen over hele linjen.

»Et vigtigt mål for Aarhus Letbane er at sikre en stabil drift på et højt niveau med få aflysninger og få forsinkelser for herigennem at sikre tilfredse brugere af Letbanen og en positiv udvikling i antallet af passagerer,« skriver de.

Siden 2017 har letbanens målsætning for pålidelighed, der dækker over andelen af planlagte afgange, der er gennemført og rettidighed, der dækker over andelen af gennemførte afgange, der ankommer inden for tre minutter ligget på 95 procent.

Tallet stiger nu til 97 procent, fordi resultaterne gennem årene har været »stabile« og ligget over målsætningen, lyder det.

Samtidig vil man fremover tilpasse målene ud fra de forskellige strækningers forhold. Det betyder, at målene for rettidighed på Grenaabanen faktisk 'kun' er på 94 procent.

Man kan altså ikke i lige så høj grad regne med, at letbanen ankommer inden for tre minutter på denne strækning.

»Grenaabanen er en meget lang strækning med relativt få krydsningsmuligheder, hvilket betyder, at forsinkelser forplanter sig hurtigt til andre dele af systemet. Større forsinkelser vil næsten altid medføre aflysninger for at genoprette trafikken,« skriver Aarhus Letbane.

Til gengæld vil der i 2022 ske en forøgelse af trafikken med halvtimesdrift til Grenaa og kvartersdrift til Hornslet, siger de.

»Vi sender et tydeligt signal om ambitionen for Aarhus Letbane ved at forhøje målene for pålidelighed og rettidighed«, siger bestyrelsesformand Mie Krog.