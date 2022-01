Der er dårligt nyt til de flypassagerer, der lørdag aften lander i Københavns Lufthavn.

De må nemlig vente op til 90 minutter i det ankomne fly, før de kan komme frem til deres endelige destination.

»Det er alle fly, der lander i Københavns Lufthavn, der må vente op til 90 minutter, før passagerne kan forlade flyet,« oplyser lufthavnens pressevagt til B.T.

Årsagen er den høje vindstyrke, der er forårsaget af stormen Malik.

»Normalt bruger vi jetbroer, når passagererne skal af flyene. Men når vindhastigheden er over 50 knob, kan vi ikke bruge dem,« fortælles det.

»Derfor må vi nu ty til en manuel proces med manuelle trapper, der kun kan benyttes på læsiden af terminalen.«

Mere konkret betyder det, at det tager længere tid for personalet, at få folk af flyene. Og selvom stormvejret udfordrer, er der altså ikke fare for aflysninger.

»Hvis der er deciderede aflysninger, er det ikke på grund af vejret. Flyene har ingen problemer med hverken at lette eller lande,« oplyser pressevagten.