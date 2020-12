»Søndag er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker på grund af storm mellem 9 og 19,« således lyder meldingen fra Sund og Bælt lørdag eftermiddag på Twitter.

En melding, der næppe falder i god jord hos de juletrafikanter, der planlægger at krydse landet 27. december. Dem har Sund og Bælt da også skænket en tanke i deres Twitter-opslag:

»Derfor opfordres alle trafikanter, der skal over Storebæltsbroen i weekenden, til at køre uden for denne periode, hvis muligt.«

Meldingen fra Sund og Bælt kommer i kølvandet på, at DMI varsler en vindstyrke på op til 26 meter i sekundet søndag fra formiddag til aften.

Af hensyn til trafikanternes sikkerhed lukker Storebæltsbroen altid for trafik, når stormstyrken rammer de 25 meter i sekundet, og derfor sender man altså en melding ud allerede nu.

Allerede sent lørdag eftermiddag forventer DMI vindstyrker på over 15 meter i sekundet – og disse vil stige i løbet af aften- og nattetimerne.

Derfor varsler Sund og Bælt allerede nu, at høje, lette køretøjer kan blive frarådet at passere Storebæltsbroen.

Skulle vindstyrken således stige, vil man således advare lastbiler med let eller ingen last, biler med campingvogn eller trailer samt varebiler og busser mod at krydse bæltet via broen lørdag.

Sund og Bælt melder, at man følger vejrsituationen løbende på baggrund af DMI's forventninger.

Endvidere lyder det, at togtrafikken for nuværende ikke ser ud til at blive påvirket af vejrsituationen.