Skal du over Storebæltsbroen med et påhængskøretøj, kommer du først over i eftermiddag.

I hvert fald, hvis dit påhængskøretøj vejer mindre end 750 kilo.

Det skriver Sund og Bælt på X.

Det er den kraftige vind, der kan tage æren for forbuddet.

»På Storebæltsbroen advares der imod blæst, der kan påvirke kørslen,« skriver Sund og Bælt på X.

Derfor er det forbudt at køre med påhængskøretøjer, der vejer under 750 kilo.

I samme X skriver man, at forbuddet forventes ophævet klokken 16.

Der er da heller ikke meget at gå ud af døren for 1. juledag.

»Der vil være enkelte byger med lidt eller nogen sol. Temperaturen bliver fire-syv grader. Hård vind til kuling med kraftig vindstød over Nordjylland op til stormende kuling, som vil være langsomt aftagende i løbet af dagen,« fortæller vagthavende metrolog hos DMI Erik Hansen.

