En havareret lastbil skaber problemer på Storebæltsbroen onsdag morgen.

En overgang var broen helt lukket i retning mod Fyn, men kort før klokken ni blev der åbnet for trafik igen.

Det skriver P4 Trafik og Vejdirektoratet.

Selvom broen igen er åbnet for trafik i vestgående retning, giver de mange ventende biler lang kø.

I øjeblikket må bilisterne regne med en forlænget rejsetid på cirka 15 minutter.

Uheldet skete på vej op ad højbroen.

»Det er en havareret lastbil, der holder og spærrer i det ene spor,« sagde vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Michael Skræddergaard, til B.T. umiddelbart efter, at uheld var sket.

Han forklarede, at selv om der godt kunne køre biler forbi i det ene spor, så hobede der sig hurtigt mange biler op på broen, og derfor blev man blevet nødt til at lukke helt for en stund, så der ikke kom for mange biler på broen.

Kort før klokken ni oplyser P4 Trafik og Vejdirektoratet, at der igen langsomt er åbnet op for trafik i retning mod Fyn.

B.T. følger trafiksituationen.