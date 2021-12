Prisen på at køre over Storebælt stiger som regel en smule hvert år.

Men ikke ved årsskiftet, for i 2022 kommer det til at koste præcis det samme at køre over Storebæltsbroen, som det gør i dag. Nemlig 194 kroner for en personbil, hvis man vel at mærke er tilmeldt automatisk betaling.

For personbiler uden automatisk betaling stiger prisen til 250 kroner. Det er fem kroner dyrere end i dag.

Ifølge Sund & Bælt skyldes den lavere pris for trafikanter, der betaler automatisk med brobizz eller nummerplade, en prisnedsættelse i 2018. Dengang blev det indført, at det skulle være 15 procent billigere at passere Storebælt i personbil med automatisk betaling.

I en pressemeddelelse skriver Sund & Bælt, at prisnedsættelsen skal forebygge kø og uheld ved betalingsanlægget. Blandt andet ved hjælp af den nyeste betalingsform - betaling med nummerplade - som indtil videre har vist sig at være en succes.

I juli blev mere end hver fjerde tur betalt via nummerplade.

Grunden til, at prisen på at køre over broen som regel stiger lidt hvert år, er, at den er fastsat af Transport- og Boligministeriet og hvert år justeres på baggrund af den almindelige prisudvikling.

Dengang Storebæltsbroen åbnede i 1998 kostede en enkelttur i personbil 210 kroner. Ifølge Sund & Bælt svarer det til 320 kroner i dagens priser.