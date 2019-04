Der advares torsdag middag mod kødannelse på Storebæltsbroen.

Samtidig sættes der nu en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen.

Det oplyser Sund og Bælt.

»Det skyldes den tætte pasketrafik. Vi har ikke nogen former for uheld, men har gjort det her for at afvikle trafikken på normal vis,« oplyser trafikvagt Daniel Nielsen.

Der er endnu ikke sat en tidspunkt for, hvornår hastighedsbegrænsningen ophører, oplyser han.

Det sker så snart, trafikken igen er normal.

I øjeblikket er der en smule kø foran betalingsanlægget i vestgående retning.

