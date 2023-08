Bøvl med bagbordsmotoren lyder som navnet på en Linie 3-sketch.

Men det er langt mere alvorligt end det, hvis man skal mellem Aarhus og Samsø den næste uge.

Det er nemlig således, forklaringen lyder på, hvorfor sejladsen mellem Sælvig på Samsø og Dokk1 i Aarhus er aflyst til og med 27. august, skriver TV 2 Østjylland.

»I torsdags blev vi opmærksom på, at den fejl, som vi så på styrbordsmotor i juni også er ved at opstå på bagbordsmotor. Rederiet igangsatte med det samme reparationen, og der viste det sig, at skaderne er mere omfattende end først antaget,« skriver Samsø Rederi på dets hjemmeside.

Som de skriver, er det altså ikke første gang denne sommer, at der er problemer på denne overgang.

I juni var det maskinproblemer, der gav aflysning.

Og i juli var det styretøjet.

Alle billetter til de berørte afgange bliver automatisk refunderet, så man behøver ikke gøre mere, lyder det videre fra rederiet.