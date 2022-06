Lyt til artiklen

Det kabel, der styrer signalerne, er blevet gravet over.

Det betyder, at der mandag morgen ikke kører tog mellem Fredericia og Aarhus H.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Man har derfor indsat togbusser på strækningen – men dem er der også lidt udfordringer med:

»Vi har udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med togbusser, men vi knokler for at skaffe så mange så muligt,« lyder det på DSBs hjemmeside, hvor det videre oplyses:

»Togbusserne bliver opdateret i Rejseplanen, så snart de er bekræftet.«

DSB oplyser, at togbusserne ikke kører via Børkop, Brejning og Hedensted:

»Passagerer til og fra disse stationer kan kontakte DSB Kundecenter på telefon 70 13 14 15,« lyder det.

Skal du med toget mellem Fredericia og Aarhus denne morgen, skal du derfor nok væbne dig med tålmodighed:

»Banedanmark arbejder på at rette fejlen, og deres første forsigtige prognose lyder, at vi tidligst fra klokken 10 igen kan køre mellem Fredericia og Aarhus H,« oplyser DSB.

B.T. følger sagen.