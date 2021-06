Bilister i den sydlige del af Jylland må ruste sig med tålmodighed tirsdag morgen.

P4 Trafik om trafikale problemer og kø på både hovedvejen mellem Rødekro og Aabenraa og motorvej E45 ved Aabenraa.

På Rute 24 er det et vejarbejde på Løgumklostervej, der skaber problemer.

Her må bilisterne regne med at blive et kvarter forsinket, skriver P4 Trafik på Twitter.

Derudover melder P4 Trafik også om kø på motorvej E45 ved afkørsel 70 Aabenraa i nordgående retning.

