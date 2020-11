Der var tirsdag morgen store problemer med den nye metrolinje – Cityringen.

Togene holdt stille i begge spor på grund af tekniske problemer. De problemer er dog nu løst.

Det oplyser metroens trafikinformation på Twitter:

'M3/M4: Vi har løst de tekniske problemer og kører igen i begge spor,' lyder det.

M3/M4: Vi holder stille i begge spor grundet tekniske problemer. VI har ingen tidshorisont for hvornår vi kører igen. https://t.co/Gcldsn0Pxb — Trafikinformation (@MetroenKBH) November 24, 2020

Kort før klokken 06.00 var det blevet oplyst, at nattens sporarbejde i metroen var afsluttet, og driften af metrolinjerne var derfor genoptaget igen.

Syv minutter efter meddelte metroens trafikinformation dog, at der var tekniske problemer, og at togene i spor to af den grund holdt stille.

To minutter efter det kom meldingen om, at alle tog i begge spor holder stille.

B.T. følger sagen.