Tyske turister holder lørdag formiddag i kø ved grænsen for at komme ind i Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi melder lørdag morgen og formiddag om lange køer ved grænseovergangene ind til Danmark.

Lørdag er traditionen tro en stor rejsedag til og fra sommerhusene, og da grænserne nu igen er åbne efter coronakrisen, er der kommet ekstra tryk på.

'Forvent forsinkelse på 20-30 minutter ved Frøslev, 15-20 minutter ved Kruså og Padborg grænse og 5 minutter ved Sæd grænse, skriver politiet på Twitter.

Kødannelse ved indrejse fra Tyskland. Forvent forsinkelse på 20-30 min ved Frøslev, 15-20 min ved Kruså og Padborg grænse og 5 min ved Sæd grænse . Vi opfordrer rejsende til også at benytte grænseovergangen ved Pebersmark som er åben hverdag fra 0700 til 1900. #politidk #ukavest — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 20, 2020

Det er nu en lille uge siden, at tyskerne igen fik lov til frit at krydse grænsen til Danmark. Til stor glæde for de mange, der har lejet sommerhus langs den jyske vestkyst.

Det giver altså køer på omkring en halv time ved grænseovergangene.

I midten af marts lukkede Danmark grænserne for udlændinge, som ikke havde en anerkendelsesværdig grund til at rejse ind. Formålet var at forhindre spredning af coronavirus.

Først i den forgangne uge er der blevet lempet. I første omgang var det turister fra Tyskland, Norge og Island, som fik lov at rejse ind i landet.

Ved grænseovergangene i Sønderjylland holdt tyskere allerede søndag aften i kø for at kunne køre ind i Danmark, da grænserne åbnede midnat natten til mandag.

Regeringen har varslet, at der fra 27. juni vil blive åbnet for indrejse fra størstedelen af landene i Europa.