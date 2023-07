Bilister, der havde regnet med en weekendtur til Fanø, må væbne sig med tålmodighed.

En fejl på broklappen på Fanø er nemlig skyld i, at færgen ikke kan få passagerer med ombord.

Det fortæller Jesper Maack, der er PR- og Kommunikationschef hos Molslinjen.

For at løse problemet skal man have sejlet en kran ind fra Esbjerg, og der kommer således til at være en ventetid på mellem fire og seks timer, før man kan komme ombord.

Det gælder dog ikke for gående passagerer, som færgen stadig kan operere med.