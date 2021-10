Klokken er 10.00, og du skulle have været med dit Arriva-tog klokken 9.55. Selv om der kun er gået fem minutter, må du give op. Du kommer ikke afsted.

Sådan har tendensen desværre været for mange af passagererne i Arrivas toge de seneste måneder som blandt andet kører fra Aarhus H.

Enten har toget været ramt af store forsinkelser, eller også er det slet ikke kommet afsted. Det skriver stiften.dk

Togdriften hos Arriva har været så markant påvirket af både forsinkelser og aflysninger, at Trafikministeriet i september gav selskabet en bod på en halv million kroner.

Har du oplevet, at dit Arriva-tog var forsinket eller helt aflyst?

I målsætningen hos Arriva lyder ellers, at togene skal køre med en regularitet på mindst 95,8 procent. Det er bare ikke tilfældet. Langt fra.

Hos Arriva lægger de sig fladt ned og fortæller til stiften, at årsagen skyldes flere forskellige forhold herunder blandt andet pressede værksteder, ekstraordinære lange? leveringstider på reservedele, uheld, og at det er blevet svære at erstatte lokomotivførerne - for eksempel i forbindelse med sygdom eller uddannelse.

Der er dog lys forude for de frustrerede passagerer, forsikrer selskabet.

»Vi ser allerede bedring nu, og det lysner også i forhold til personalesituationen, så det bliver stille og roligt bedre,« siger kommercielle chef hos Arriva, Therese Christensen.