Storebæltsbroen er fredag formiddag lukket for al biltrafik i retning mod Fyn.

Det skyldes et uheld oplyser Sund & Bælt.



»Vi fik klokken 09.34 en anmeldelse om, at der var brudt brand ud i en lastbil på broen i forbindelse med et havari,« siger kommunikationsmedarbejder Palle O. Hansen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og tilføjer:

»Det er en kraftig brand, og førerhuset og ladet er overtændt.«

Foruden spærring af trafikken i vestgående retning, er der nedsat hastighed i østgående retning, oplyses det.

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der skulle være sket tilskadekomst i forbindelse med branden.

Ifølge Vejdirektoratet forventes broen tidligst genåbnet klokken 13.30.

Det fremgår desuden af Vejdirektoratets hjemmeside, at der er tæt trafik på strækningen som følge af uheldet.

Opdateres...