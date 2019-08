Tirsdag aften er redningsfolk og politi til stede ved et voldsomt uheld ved Ringsted.

To personer er kørt sammen, og den ene af bilerne er væltet i grøften og er landet på taget.

Personen i bilen er blevet klippet fri af Falck og er nu fløjet til Rigshospitalet. Hans tilstand er stabil.

»Det er to biler, der er involveret i ulykken, som muligvis er sket i forbindelse med en overhaling, hvor føreren af den bil, der overhaler, er kommet mest til skade.«

Det siger vagthavende ved Midt- og Vestsjællands politi, Sonny Bonde.

Den anden billist er umiddelbart ikke kommet til skade.

Ulykken skete på Roskildevej, som nu er spærret, og der er opstået massiv kø.

Politiet ved Midt- og Vestsjælland opfordrer derfor til, at man finder andre veje. De melder, at det tager to timer, før de er færdige med undersøgelser på stedet.