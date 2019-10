Efterårsferien lakker mod enden, og det betyder, at der lørdag vil være et af årets store ryk på de danske veje.

Det betyder også, at man skal regne med kø i adskillige dele af landet.

Det beskriver Vejdirektoratet.

Her har man udgivet et kort, så man mere specifikt kan se, hvor i landet, der forventes kø og tæt trafik.

Og lad os bare slå fast, der er et specifikt mønster: de store sommerhusområder ser ud til at blive ramt.

Den strækning, hvor der forventes tættest trafik og decideret kø, er dog på E45 Sønderjyske Motorvej - og det gælder både til og fra grænsen til tyskland.

Samtidig kan man også forvente kø ved selve grænsen grundet kontrollen på stedet.

Blandt andre steder, man kan forvente tæt kørsel og mulig kø, kan nævnes to steder i det nordjyske.

Det drejer sig om rute 40 ved Skagen og rute 55 ved Løkken og Blokhus.

Også i det vestjyske kan man køre ind i kø eller tæt trafik - det gælder især på rute 11 ved den jyske vestkyst.

Og måske ikke så overraskende kan det store efterårsferie-ryk også mærkes på Fyn.

På store dele af E20 Fynske Motorvej skal man lørdag forvente en øget mængde trafik.

Sådan kommer den tætte trafik til at udspille sig lørdag i efterårsferien. Foto: Vejdirektoratet

Kun et enkelt sted i det sjællandske forventer Vejdirektoratet for alvor, at trafikken bliver tæt.

Det gør sig gældende på rute 237 mellem Hornbæk og Tisvildeleje i det aller nordligste af Sjælland.

Hvis man skal ud og køre på de nævnte veje lørdag, så bemærker man fra Vejdirektoratets side, at det forventes, at trafikken er tungest mellem klokken 11-14.

Derfor kan man med fordel køre på andre tidspunkter af dagen.