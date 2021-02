Vejdirektoratet oplyser, at der fredag aften – midt i myldretiden – er sket et uheld på Helsingørmotorvejen.

Som følge af uheldet er der opstået en større kødannelse, oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Uheldet er sket i retningen mod Helsingør ved afkørsel 7 Kokkedal.

»Man kan passere uheldsstedet via fra-og tilkørsel.«

Det forventes, at den normal trafik genoptages 'i løbet af eftermiddagen'.

Men for nu må bilister indstille sig på, at rejsetiden kan blive forlænget med op til 40-45 minutter, oplyser Vejdirektoratet.

Desuden forventes det, at der er åbnet for alle spor inden for kort tid.

Opdateres...