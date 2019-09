Et færdselsuheld med fire biler på Helsingørmotorvejen betyder, at der lige nu kun er et spor åbent nordgående.

Det gør, at der er massiv kø fra Jægerborgsvej. Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Vejdirektoratet udtaler, at redningsfolkene er fremme ved ulykkestedet.

»De fire biler er blevet fjernet fra vejen, og nu er det almindeligt oprydningsarbejde, der er i gang,« fortæller Vejdirektoratets vagthavende til B.T.

Lige nu er der kun 1 spor farbart på #Helsingørmotorvejen nordgående ved uheldet ud for 15/Lundtofte. Massiv kø fra Jægersborgvej. #P4trafik https://t.co/VlR87rfv7b — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) September 12, 2019

Uheldet skete ud for 15/Lundtofte, og Vejdirektoratet har ingen oplysninger om, hvorvidt der er tilskadekommende eller ej.

Begge spor er nu fartbare igen, men P4 Trafik skriver, at det nok vil tage lidt tid, før trafikken flyder igen.

Opdateres...