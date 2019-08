Bedst som det er blevet fyraften for mange københavnere, der skal hjem for at holde weekend, er de blevet ramt af forsinkelser i trafikken.

Lige nu er der nemlig lang kø og forlænget rejsetid på op til 30 minutter på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre Holme.

Dette vil påvirke eftermiddagstrafikken ud ad byen, så kør i god tid eller find anden rute, melder Vejdirektoratet.

Køen på motorvejen skyldes, at der er opsat afmærking i højre spor på Kalvebodbroerne.



Henter kort...

På samme motorvejsstrækning foregår der desuden et oprydningsarbejde efter et uheld.

Vejhjælp er på stedet, melder Vejdirektoratet.



'Vi forventer, der er helt ryddet op først på eftermiddagen,' skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Opdateres...