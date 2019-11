En større politiaktion er i gang ved Storebæltsbroen, hvor politiet i samarbejde med Fødevarestyrelsen, Forsvaret og Færdselsstyrelsen stopper folk på stribe.

»Vi er i gang med en multikontrol,« siger Henrik Fobian, politikommissær ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, til B.T.

De fire myndigheder går specifikt efter lastbiler og busser og har hvert deres fokusområde.

»Vi samarbejder på den måde, at vi sparrer med hinanden fagligt, og så hjælper vi hinanden. For eksempel må politiet vinke køretøjerne ind til siden - det må Fødevarestyrelsen for eksempel ikke,« siger Henrik Fobian.

Politiet, som er repræsenteret med Tungvognscenter Øst, holder især øje med, om chaufførerne overholder køre- og hviletider.

Kontrolllen har givet pote.

Blandt andet har politiet fjernet nummerpladerne fra en bus fyldt med højskoleelever, fordi bremserne var fuldstændig nedslidte, uddyber Fobian over for B.T.

Derudover holder politiet også øje med såkaldt cabotagekørsel, som er godskørsel i en lastbil eller varebil uden dansk indregistrering, for en kunde mellem to punkter i Danmark.

Ifølge Henrik Fobian har det været en god dag. Politiet har stoppet det forventede antal køretøjer på stedet.