Bilisterne på motorvej E45 har ikke kunnet undgå at bemærke, at vejen har ændret sig de seneste måneder.

Eller faktisk er det ikke selve vejen, men snarere rabatten langs kørebanen, der ser anderledes ud.

På den cirka 150 kilometer lange strækning fra den dansk-tyske grænse til Skanderborg i Østjylland er der stort set ikke et eneste træ tilbage.

Vejdirektoratet er nemlig snart færdig med en større rydning, hvor der ifølge TV 2 SYD er blevet fældet i bund, så buske, træer og anden bevoksning har måtte lade livet.

»Vi har valgt at sige, at vi var bagud med oprydningen og har så besluttet at tage det hele i ét hug,« fortæller afdelingsleder i Vejdirektoratet, Bent Nielsen, til tv-stationen.

Det er et privat firma, der har stået for selve den praktiske udførsel.

Vejdirektoratet forklarer, at der er to forskellige forklaringer på, at det er nødvendigt at fjerne træerne:

På strækningen fra grænsen til Vejle er der af sikkerhedsmæssige årsager et krav om, at der skal være en afstand på ni til 11 meter fra vejbanen til nærmeste træ.

Fra Vejle til Skanderborg skyldes fældningen, at motorvejen skal udvides til seks spor.

De forhenværende vejtræer får nu i stedet en karriere som opvarmningsbrænde i et af de lokale kraftvarmeværker.