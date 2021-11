Du sidder i bilen i et lyskryds. Her har nu siddet noget tid. Lyset bliver grønt – men nej, heller ikke i denne omgang kom du med over.

Hvis du er fra Aarhus, har du nok oplevet det scenario udspille sig omkring Sørens Frichs Vej og Vestre Ringgade.

Men det skal nu laves om, signalanlæggene i krydset skal nemlig udskiftet.

Det skal dog være lidt skidt, før det bliver godt.

Udskiftningen betyder nemlig, at krydset ved Søren Frichs Vej og Vestre Ringgade lukker delvist to weekender i træk.

Det drejer sig om fredag 19. november og lørdag 20. november, hvor Søren Frichs Vej vil være lukket i begge retninger fra klokken 18–05. Vestre Ringgade vil fortsat være åbent.

Fredag 26. november og lørdag 27. november er der kun ét spor åbent i hver retning på Vestre Ringgade fra klokken 18–05.

Forhåbentlig vil trafikanterne dog opleve en mærkbar forbedring i fremkommeligheden, når det igen åbner.

»Vi skal have trafikken til at glide bedre og skabe en bedre sammenhæng, så vi kan få mindsket den lange kø, der ofte dominerer krydset i myldretiden. Samtidig gør vi krydset mere sikkert for både fodgængere og cyklister,« siger Asbjørn Halskov, der er ITS-projektleder i Aarhus Kommune.

Udskiftningen af signallysene er en del af et større projekt, hvor de nye signalanlæg vil registrere alle kørende, gående og cyklende i begge retninger. Dermed kan lyses tilpasses efter behov.

To venstresvingsbaner skal desuden sørge for, at dobbelt så mange biler kan komme igennem krydset, og at cyklister får mere plads.

Arbejdet forventes færdiggjort inden årsskiftet.