Der kører i øjeblikket ingen S-toge mellem Ryparken st. og Dyssegård st.

Det skyldes politiets arbejde, skriver DSB på Twitter.

Over for B.T. bekræfter Københavns Politi, at man er tilstede.

»Vi arbejder på højtryk for, at togene kan komme til at køre igen,« siger Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Linje B kører mellem Høje Taastrup og Ryparken, og mellem Farum st. og Dyssegård st.

