En større vandskade hærger i øjeblikket i hjertet af København.

Helt bestemt er det H.C. Andersens Boulevard, som det går ud over og vejen blev spærret i begge retninger. Det oplyser P4 Trafik på Twitter.

Københavns Politi bekræfter også vandskaden over for B.T. og skriver på Twitter, at vandskaden har forårsaget en del vand under kørebanen og sand på kørebanen.

Der er nu 17.43 åbnet i et spor, som er farbart.

Politiet afspærrer i øjeblikket 1. Vognbane i retning mod Rådhuspladsen mellem Rysensteensgade og Ny Kongensgade. 2. og 3. vognbane kan fortsat benyttes.

Politiet har som sagt spærret dele vejen af og har kontaktet Hofor, som står for vandforsyningen i området.

Der er ingen tidshorisont på ophævelsen af afspærringen.

Opdateres...